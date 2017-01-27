وظائف موسمية لخدمة ضيوف الرحمن

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مكة المكرمة- البلاد

أعلن برنامج «شباب مكة في خدمتك» بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ, وذلك من يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام .

وأهاب المشروع بالشباب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية بالتقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة عبر أيقونة التوظيف (www.shbabmakkah.com) .

يُذكر أن برنامج “شباب مكة في خدمتك”بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدم طيلة 12 عاماً أكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة منها: خدمة الطائفين ، وإرشاد التائه ، والتوعية بحق الطريق ، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي , ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي هذه المناشط بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.