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جدة ــ البلاد

كشفت إحصائية حديثة للجمعية الأمريكية لأمراض القلب، عن وفاة امرأة من كل 3 حالات بسبب أمراض القلب في العالم، وقالت الجمعية إن النساء أكثر عرضة لأمراض القلب ومضاعفاته من الرجال ,

وقال مدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، إن الكثير من المجتمعات كانت تعتقد أن أكثر أسباب الوفيات للنساء سببها سرطان الثدي والرحم، بينما أوضحت الإحصائيات مؤخراً أن 1 بين 9 نساء يتوفون بالسرطان، بينما 1 من بين 3 نساء وفاتهم ناتجة عن أمراض القلب”.

وأردف: “اكتساب المجتمع السعودي للمدنية بشكل واضح، ساعد على إصابة أكثر من 50% من النساء لزيادة الوزن، و27% من المجتمع مصاب بالسكري، بالإضافة لأمراض الضغط، وعادة التدخين، وقلة الحركة، كلها أسباب تؤدي إلى قصور في الشرايين ثم أمراض القلب.