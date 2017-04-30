وفاة ثلاث فتيات في حريق بمكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

توفيت ثلاث فتيات في حريق بشقة سكنية في مكة المكرمة . وفي التفاصيل على لسان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف ، أن الإدارة تلقت بلاغا أمس عن وقوع حريق بحي الحسينية خلف مجمع المدارس، واتضح اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من عمارة مكونة دورين مأهولة بالسكان.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده ، لكن نجم عنه وفاة 3 فتيات في العقد الثاني من العمر (سعوديي الجنسية) عثر عليهما في إحدى غرف الشقة بموقع الحادث ، وقال أن فريق التحقيق بالإدارة وبالتنسيق مع الجهات المعني ، باشر التعرف على مسببات اندلاع النيران التي نجم عنها الحادث.