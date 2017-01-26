وفاة (حمزة اسكندر) أشهر محاربي السرطان بالمملكة

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جدة ــ البلاد

شهدت مدينة جدة أمس “الأربعاء” وفاة أحد أشهر محاربي مرض السرطان بالمملكة “حمزة إسكندر”.

وفى الأثناء دشن مغردون عبر “تويتر” هاشتاقاً بعنوان “وفاة حمزة إسكندر، عبروا فيه عن حزنهم لوفاته، وتداولوا صوره ومقاطع الفيديو التي صورها لنفسه، وهو يدعو للتفاؤل والتمسك بالأمل، والرضا بقضاء الله وقدره، وقد نعاه عدد كبير من المشاهير، ودعوا له الرحمة والمغفرة.

وكان حمزة اشتهر بعد إعلانه، محاربة مرض السرطان الذي أصيب به منذ عدة سنوات، حيث ولد بعيب خِلقي في القلب، خضع بسببه لعدة عمليات جراحية.

وبدأت معاناته مع مرض السرطان، وبدأ وزنه في النقصان، وشُخص مرضه في أحد مستشفيات جدة بقرحة في المريء، لينوم لمدة أسبوعين دون طعام أو شراب وبعد 5 أشهر من التشخيص الخاطئ ذهب مع والديه لأمريكا ليكتشف هناك أنه مصاب بورم خبيث في المريء، امتد إلى المعدة لكن لم ينتشر كثيراً.

وتمكن حمزة من تخطي أحزانه، ودشن حملة أسماها” أنا أحارب السرطان بابتسامتي”، ونشر عدداً من مقاطع الفيديو للتوعية، ونشر التفاؤل بين مرضى السرطان، إلى أن وافته المنية.