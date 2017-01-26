العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة زوجة وابن الشيخ سلمان العودة في حادث مروري

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وفاة زوجة وابن الشيخ سلمان العودة في حادث مروري
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا السياري، زوجة الشيخ سلمان العودة،وابنه.

فيما أُصيب عدد من أفراد الأسرة بإصابات متفرقة.

عقب تعرُّضهم لحادث مروري مساء اليوم على أحد الطرقات بمنطقة الرياض.

وقد باشرت الجهات المرورية والإسعافية الحادث .

الشيخ سلمان العودة ينعى زوجته: حين رحلتِ أدركتُ أنني لا أستحقك

وكتب سلمان العودة على حسابه بتويتر ناعيا زوجته هيا السياري:

“حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك. اللهم في ضيافتك وجوارك”.

كما نعت عدد من السعوديات الراحلة، خاصة طالباتها في تحفيظ القرآن، وانتشر على توتير هاشتاغ “وفاة زوجة العودة وابنه”

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