وفاة عائلة في حادث مروري بطريف

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توفيت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، في حادث مروري مروِّع، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة اصطدام سيارة العائلة بشاحنة، على طريق “طريف – القريات” غرب محافظة طريف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن العائلة مكونة من أب وأم سعوديين وطفلهما، توفوا بعد اصطدام الشاحنة بهم من الخلف، موضحًا أن فرقتي إسعاف انتقلتا لمكان الحادث، وتم نقل الوفيات إلى مستشفى طريف العام.

ودعا العنزي قائدي المركبات، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية تتمثل في شبه انعدام في مدى الرؤية وفي أوقات متفاوتة.