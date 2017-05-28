العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة عاملين داخل غرفة صرف صحي

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وفاة عاملين داخل غرفة صرف صحي
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خميس مشيط ـــ البلاد
انتشلت فرق مديرية الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط، امس “السبت”، جثتي عاملين سقطا داخل غرفة صرف صحي. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في حسابها عبر (تويتر)، إن مدني خميس مشيط، باشر بلاغاً عن سقوط عاملين داخل غرفة صرف صحي خلال قيامهما بأعمال دهان، وقامت فرقة الإنقاذ بانتشال جثتيهما رحمهما الله. ونوهت مديرية الدفاع المدني قائلة: نتمنى من جميع العاملين الأخذ بوسائل السلامة الوقائية عند تنظيف وعزل الخزانات ومناهل الصرف الصحي.

التصنيف: الأخيرة

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