العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة مواطن بطلق ناري

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وفاة مواطن بطلق ناري
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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

توفي شخص بطلق ناري بمحافظة الليث ، وفي التفاصيل على لسان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أن شرطة محافظة الليث تلقت بلاغا عن تعرض مواطن في العقد الثاني من العمر لطلق ناري ، انتقل المختصون والجهات الاخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة،

حيث اتضح بان المجني عليه فارق الحياة تم حفظ جثمانه بالمستشفى وضبط المتهم وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وسيتم إحالته بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأوليه لجهة الاختصاص.

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التصنيف: محليات

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