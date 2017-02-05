وفاة وإصابة 14 في حادث مروع بجدة

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جدة – غفران إبراهيم

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث مروري مأساوي بمحافظة جدة ، وفي التفاصيل أن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم امس السبت، وأسفر البلاغ عن 8 وفيات و6 إصابات نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة قدمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أوزيد، أن 6 فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني فهد الطياري بالموقع.

وقد تم على الفور نقل أربع إصابات خطيرة وإصابتين متوسطتين إلى مستشفى خليص العام ونقل الحالات المتوفية عن طريق النقل غير الإسعافي.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة، متمنيًا السلامة للجميع.