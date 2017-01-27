وفدا تونس وتشاد يشيدان بخدمات ضيوف الرحمن

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس سماحة مفتي الجمهورية التونسية رئيس وفد حج تونس الشيخ عثمان البطيخ.وأشاد مفتي الجمهورية التونسية بالمشروعات الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة،

وبما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مقدماً شكر شعب وحكومة جمهورية تونس للمملكة العربية السعودية، على دعمها الكبير ومساندتها.

ونوه رئيس وفد حج تونس بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحج والعمرة، وببرامجها التقنية، وفعالية المسار الإلكتروني الذي حقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج، ما أتاح مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

من جهة اخرى التقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف في مكتبه بجدة أمس، رئيس وفد شؤون حجاج تشاد محمد المستور السعيد.وأشاد رئيس وفد شؤون حجاج تشاد، بالإنجازات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة لضيوف الرحمن،

مؤكداً التزام بلاده بالتوعية لحجاجهم قبل وصولهم لأداء فريضة الحج، مبدياً إعجابه بالخدمات التقنية لوزارة الحج