وفد الهلال والصليب الأحمر يزور الحملة السعودية بالزعتري

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عمان – واس

زار وفد من المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر برئاسة الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح السحيباني وبرفقة رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري علي الحمادي والممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري وسفيرة اليونسكو للسلام الكاتبة أحلام مستغانمي ،

حيث اطلع الوفد على الاعمال والنشاطات الإنسانية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا داخل مخيم الزعتري . ووقف الوفد على أبرز الإنجازات الاغاثية المقدمة للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في الداخل السوري والدول المجاورة .

ورحب المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان الذي قدم شرحا واف للوفد خلال جولة قام بها على الخدمات الاغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية في جميع المحاور الاغاثية الهادفة لتحسين الحياة المعيشية لدى الاشقاء النازحين واللاجئين السوريين .

وأشاد الوفد الزائر بالجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية السعودية والدور الكبير الذي تقوم به في خدمة اللاجئين السوريين ، ويعد انعكاسا للأعمال الإنسانية والخيرية التي قدمتها وما زالت تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع المستضعفين في انحاء العالم .

وقام الوفد الزائر في اختتام الزيارة بالمشاركة في توزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية التي تأتي ضمن برامج الحملة التي أطلقتها خلال هذا الموسم وهي “شقيقي دفؤك هدفي 4 ” و شقيقي سفرتك هنيه ” و شقيقي صحتك غالية ” .