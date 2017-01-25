وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يزور هيئة تطوير الرياض

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زار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي والوفد المرافق له اليوم مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.

التقى خلالها معالي أمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض…

ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وشاهد معاليه في بداية الزيارة عرضاً مرئياً عن مسيرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وخططها وبرامجها التطويرية.

وفي مقدمتها «المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي يقود التنمية الحضرية المستقبلية في جميع قطاعات المدينة.

حيث اطلع على ملامح التنمية المستقبلية في المدينة، وأبرز الخطط والمشروعات والبرامج التطويرية التي تعمل عليها الهيئة العليا على تحقيقها في مختلف القطاعات التنموية.

كما شاهد عرضاً مرئياً عن (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات)…

الذي يهدف إلى تأسيس نظام نقل عام مستديم يحتوي متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، بمشيئة الله.

وذلك من خلال شبكة قطار تتكون من 6 مسارات رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، و85 محطة منها أربع رئيسية.

تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية ومناطق الجذب المروري.

إلى جانب شبكة حافلات تتوزع بين 22 مساراً، وتمتد لنحو 1200 كيلو متر لتغطي كامل أجزاء المدينة، وتتكامل مع وسائط النقل الأخرى فيها.

واختتم وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس زيارته بالاطلاع على نفق المسار الأحمر (محور طريق الملك عبدالله).

والذي أنهت الهيئة أعمال حفره بطول 2000 متر، عبر آلة الحفر المتتابع للأنفاق العميقة NATM.