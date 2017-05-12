وفد وزارة العمل يبحث التعاون مع ماليزيا

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الرياض- واس

بحث وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس خلال زيارة رسمية لمملكة ماليزيا الاتحادية، أوجه التعاون مع الجانب الماليزي، وتطوير عدد من البرامج التي تستهدف سوق العمل في كلا البلدين، ومن بينها، مركز معلومات وتحليلات سوق العمل، والسياسات والتشريعات المنظمة لعمل العمالة الوافدة، وبيئة عمل المرأة، و برنامج السلامة والصحة المهنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اتفاقية التفاهم، التي وقعها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، من نظيره وزير تنمية الموارد البشرية الماليزي، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة ماليزيا في فبراير الماضي.

والتقى وفد المملكة، الذي يرأسه وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، بوكيل وزارة الموارد البشرية ومسؤوليها، ومسؤولي وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، واتفقا على تحديد برامج تبادل الخبرات في مجال التنمية الاجتماعية، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات بين الوزارتين، واستقطاب وندب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات العمل بين البلدين.