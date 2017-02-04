وفود أجنبية تزور جناح رئاسة الحرمين الشريفين بمهرجان الجنادرية (31)

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زارت عدد من الوفود الأجنبية من مختلف الجنسيات, جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن محتويات الجناح من صور ومجسمات ومخطوطات.

وأطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة, مبدين إعجابهم بجهود المملكة في توسعات الحرمين الشريفين.

وما تقدمه من خدمات لضيوف الحرمين الشريفين .

كما أشاد الوفد بروعة وإتقان حياكة كسوة الكعبة المشرفة.

وتشرفوا بالتقاط بعض الصور التذكارية معها ومع العديد من جنبات الجناح .

وفي نهاية الزيارة تسلموا هدية الرئاسة من ماء زمزم المبارك, مقدمين شكرهم وتقديرهم للقائمين على الجناح, ومبدين إعجابهم بما يحتويه من معروضات ومقتنيات .