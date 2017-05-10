وقف استقدام وظائف أطباء الأسنان .. سعودة الوظائف الحكومية 100 % خلال 3 سنوات

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الرياض – البلاد

طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية كافة، الوصول إلى نسبة سعودة 100%، خلال ثلاث سنوات، مع التأكيد على مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها للمستفيدين.

وكشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، خلال افتتاح اللقاء التعريفي الثاني عن برنامج خطة السعودة 2020، للمختصين في تخطيط الموارد البشرية، تحت عنوان “مسارات التوطين”، مؤكدا أن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس روية المملكة 2030.

وطبقا للبيانات بلغ عدد الأجانب العاملين بالقطاع الحكومي بنهاية العام الماضي 67 ألف موظف ما يعادل 5.4 % من إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقف استقدام وظائف أطباء الأسنان، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي امس أنه تم وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.