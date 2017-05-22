وكالة المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

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جددت وكالة المسجد النبوي سجاد الروضة الشريفة بالحرم الشريف بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف ذو جودة عالية

وكشف مدير قسم السجاد بندر الحسيني عن أنه جرى تغيير 50 سجادة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تغيير فرش سجاد مقدمات التوسعات الشرقية والغربية والحصوة الأولى بسجاد حديث مجهز لاستيعاب 4 صفوف للمصلين ، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن.

وأوضح الحسيني أن تغيير وتجديد السجاد يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين بتوجيهات من الشيخ د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين.