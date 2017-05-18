وكيل جامعة أم القرى يرعى ختام أنشطة التدريب الميداني

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مكة المكرمة ــ هشام شرف الدين

نيابة عن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس رعى وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو الحفل الختامي لأنشطة التدريب الميداني بقسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور محمد بن أحمد باصقر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بقاعة الجوهرة بمقر الجامعة بالزاهر.والقى رئيس لجنة التدريب الميداني بقسم الخدمة الاجتماعية ووكيل كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر للشؤون التعليمية الدكتور تركي ابا العلا كلمة مبيناً أن طلاب التدريب الميداني يقومون بجهود كبيرة طوال العام وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والأمانة لإنجازهم اعمالهم الميدانية بكل اخلاص وتفان الامر الذي ساهم في رفع آلية التدريب. وأوضح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر الزهراني” أن ما يبذل من جهود في أنشطة التدريب الميداني بقسم الخدمة الاجتماعية تأتي للتعايش مع الناس وتلامس حاجتهم خصوصاً في الجوانب الانسانية التي يحتاجها المجتمع لافتاً أن جميع هذه الجهود ينعكس اثرها بشكل إيجابي على احتياجات المجتمع. في الشأن ذاته أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور محمد باصقر أن مفهوم الخدمة الاجتماعية متداخل في الحياة العامة والتي نجدها في الجامعة وفي الكثير من المراكز الحكومية والأهلية ، مشيراً أن قسم الخدمة الاجتماعية يخرج سنوياً إعداداً كبيرة تقوم بخدمة هذا الجانب. من جانبه قال وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو” إن هذا الاحتفال يجسد شراكة الجامعة المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية خصوصاً أن أعضاء هيئة تدريس الخدمة الاجتماعية لهم إسهامات فعالة في عدد من الجوانب للعمل الميداني في مجال الخدمة الاجتماعية لافتاً أن إبداعات أعمال طلاب وطالبات التدريب الميداني بقسم الخدمة الاجتماعية لا تقل جودة عن المعارض والمحافل الدولية.