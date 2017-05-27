وكيل نيمار الجديد: فضلنا الريال على أموال البارسا

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إعداد- محمود العوضي

كشف أحد وكلاء أعمال اللاعب البرازيلي الشاب، فينسيوس جونيور (16 عامًا)، عن تفاصيل انتقاله المثير إلى ريال مدريد، والذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي، حيث سيبقى اللاعب مع فلامنجو البرازيلي، وينتقل للريال في عام 2019.

وقال فريدريكو بينا، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “نجاح العمل كان بالإجماع تقريبًا، الانتقادات التي يتلقاها ريال مدريد؛ بسبب رهانه على لاعب للمستقبل أمر طبيعي، لكنه يشعر بالأمان، كانت هناك أندية أخرى تريد دفع أموال أكثر”.

وبخصوص منافسة برشلونة لريال مدريد على ضم اللاعب، أوضح بينا: “برشلونة عرض صفقة أكبر ماديًا على اللاعب، لكننا توصلنا لاتفاق مع ريال مدريد، ولا نريد أن يحدث ما حدث سابقًا، البعض يعتقد أن الريال كان مجنونًا في هذه الصفقة، لكنه لم يكن وحده، وهناك من عرض أموالًا أكثر”. وعن الفترة التي سيبقى خلالها اللاعب في فلامنجو،

قال: “كل شيء ممكن، قد يبقى إلى صيف 2019، ريال مدريد متفهم لما يحدث، خاصةً أن برشلونة كان في المنافسة”. وحول سبب تفضيله لريال مدريد على برشلونة، رغم عرض الأخير لأموال أكثر، قال وكيل اللاعب: “فينسيسوس أحب مشروع ريال مدريد، كان هناك انطباعًا بأن اللاعب فضل الناحية المادية، لكني أؤكد أن هذا غير صحيح، موقف الريال التفاوضي كان أفضل”.

واختتم حديثه بقوله: “بالطبع ريال مدريد قد يتعاقد مع مبابي، أو جريزمان في الصيف المقبل، لكن لا أحد يتنبأ بالمستقبل، كان يجب على الريال أن يتخذ قرارًا الآن”.