ولد الشيخ يبدأ جولة إقليمية من الرياض .. التحالف العربي يؤكد قدرته على إنهاء الانقلاب

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الرياض – نيويورك – وكالات

جاءت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال المقابلة التلفزيونية بأن التحالف العربي قادر على إنهاء التمرد في اليمن خلال أيام قليلة، لكنه تجنب ذلك بسبب عدد الضحايا الكبير الذي سيسقط في أي عملية برية لتؤكد مقدرة التحالف وسيطرته على أرض المعركة.

وقال سموه :” إن الوقت لصالح دول التحالف لأنها قوات لديها إمداد على عكس ميليشيات الحوثيين التي تراجعت سيطرتها على الأراضي اليمنية خلال العامين الماضيين إلى حدود 15% تقريباً بعد أن كانت مهيمنة على أغلب اليمن ، وأن عملية إعادة الأمل ستستمر وتواصل عملياتها بالوتيرة السابقة مستفيدةً من عامل الوقت الذي أنهك الحوثيين مع انقطاع شبه كامل للإمدادات العسكرية التي كانت تأتيهم من طهران”.

إلى ذلك يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بجولة إقليمية جديدة لدفع مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي. وكشفت مصادر مقربة من المبعوث الأممي عن سعي حثيث لعقد جولة مشاورات جديدة خلال شهر رمضان المقبل، تأمل الأطراف المعنية أن تكون مقدمة للتوقيع على اتفاق سلام.