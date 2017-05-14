ولي العهد ترأس الاجتماع .. المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية يناقش إنجازات دورته

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جدة -واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – حفظه الله – في جدة مساء اول امس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الخامسة والأربعين.

وناقش المجلس جدول أعماله وأبرز إنجازات الجامعة العلمية والإدارية والمالية خلال دورته السابقة وما سيتم خلال دورته اللاحقة.

حضر الاجتماع معالي رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس الأعلى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومعالي وزير العدل السابق بالجمهورية اللبنانية أشرف أحمد ريفي، ومعالي وزير التنمية المحلية السابق بجمهورية مصر العربية الدكتور أحمد زكي بدر, ومعالي أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، ومعالي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بمملكة البحرين الدكتور إبراهيم محمد جناحي، ومعالي مدير جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان الفريق الدكتور عبداللطيف عشميق خليفة، ومعالي مدير جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية الدكتور أحمد نجم الدين، وأمين المجلس الأعلى للجامعة الدكتور محمد بن عبدالله العميري.