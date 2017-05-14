ولي العهد لأمير القصيم : جهودكم مخلصة لتطوير التقنية

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بريدة – واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشروعات تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي. وقال سمو ولي العهد في برقية جوابية وجهها لسمو أمير منطقة القصيم : ” نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة ما يبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، راجين لكم ولمنسوبيكم المزيد من التوفيق والسداد”. من جهته أعرب سمو أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه سمو ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعة سموه واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي.

ونوه سموه بما يوليه سمو ولي العهد من دعم لتطوير خدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة، سائلا الله أن يحفظ الوطن قيادة وحكومة وشعباً.