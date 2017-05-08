ولي العهد يبحث التعاون الأمني مع الولايات المتحدة

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جدة-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – في جدة مساء امس معالي وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي ، ومعالي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ومن أبرزها أوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين، والتأكيد على استمراره و تعزيزه فيما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وموقف البلدين الصديقين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل.