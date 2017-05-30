ولي العهد يتلقى تهاني ملك البحرين وولي عهد أبوظبي وآل خليفة

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جدة – واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتصالاً هاتفيًّا أمس الأول من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة معربًا عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

كما تلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًّا أمس الأول من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.

وتلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًّا أمس الأول من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لمعالي وزير الداخلية بمملكة البحرين على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه.