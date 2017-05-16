ولي العهد يرعى تخريج دورة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

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مكة المكرمة-واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، غدا الأربعاء، تخريج دفعة جديدة من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة.

ورفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، الشكر والتقرير لسمو ولي العهد، على رعايته وتشريفه الحفل وتكريم أوائل الخريجين، عادا رعاية سموه حافزاً كبيراً لرجال الدفاع المدني على بذل المزيد من الجهود تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وقوة دافعة للخريجين الذين سينضمون لمنظومة الدفاع المدني للتفاني في أداء الواجب بعد ما اكتسبوا من العلم والخبرة العلمية ما يؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وثمن معاليه ما يوليه سموه – رعاه الله – من دعم لجهاز الدفاع المدني ما يجسد اهتمامه وحرصه على سلامة أبناء الوطن وجهوده المخلصة والمتواصلة للتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد والعباد من مخاطر أو حوادث. وقال الفريق العمرو : إن الاحتفال بتخريج الأفراد المشاركين في الدورة التأهيلية هو احتفال بالمستوى الرفيع في البنية التحتية التدريبية للدفاع المدني.