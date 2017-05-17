ولي العهد يرعى حفل التخرج بجامعة نايف ودورة مدني مكة

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الرياض- مكة المكرمة- واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، اليوم الأربعاء، تخريج دفعة جديدة من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة.

ورفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على رعايته وتشريفه الحفل وتكريم أوائل الخريجين، عادا رعاية سموه حافزاً كبيراً لرجال الدفاع المدني على بذل المزيد من الجهود تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وقوة دافعة للخريجين الذين سينضمون لمنظومة الدفاع المدني للتفاني في أداء الواجب بعد ما اكتسبوا من العلم والخبرة العلمية ما يؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مساء يوم الأحد القادم، الحفل السنوي للجامعة وتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كليات العدالة الجنائية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الادارية، والعلوم الإستراتيجية، وعلوم الأدلة الجنائية، وأمن الحاسب والمعلومات.

وعد معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لهذه المناسبة، تشريفا للجامعة تفاخر به مثيلاتها من الجامعات وتقديرا من سموه لمنارة العلوم الأمنية وبيت الخبرة الأمنية العربية ، وتأكيداً للرعاية السامية التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لهذه المؤسسة العربية الفريدة والمتميزة في عطائها، كما هو دأب هذه البلاد المباركة في دعم العمل العربي المشترك في شتى مجالاته .

ونوه بما تحظى به الجامعة من دعم سخي متواتر من قيادة المملكة العربية السعودية مادياً ومعنوياً منذ أن كانت فكرة حتى أضحت اليوم مقصد الخبراء والمختصين في جميع مجالات الأمن من مختلف دول العالم محققة إنجازات مقدرة على الصعيد الإقليمي والدولي في القضايا مثار الاهتمام العالمي.