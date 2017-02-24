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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم.

فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.

وهنأ سمو ولي ولي العهد في بداية اللقاء فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة نيله ثقة الشعب الصومالي في انتخابه رئيساً لجمهورية الصومال الفدرالية.

ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.

إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.

ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب.

ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان.

والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس الصومال.