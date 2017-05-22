ولي ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس تشاد

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم مع فخامة الرئيس إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات

بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، ومن الجانب التشادي معالي وزير الخارجية إبراهيم حسين طه ومعالي وزير الدفاع بشارة عيسى جاد الله وعدد من المسؤولين.