العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يبحث مع غوتيريس المستجدات وجهود المملكة لاستقرار المنطقة

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ولي ولي العهد يبحث مع غوتيريس المستجدات وجهود المملكة لاستقرار المنطقة
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الرياض – واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الملفان السوري واليمني ، والجهود التي تبذلها المملكة لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ، بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة .

حضر الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومعالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

كما حضره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفير الأمم المتحدة في المملكة اشوك نيقام .

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التصنيف: محليات

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