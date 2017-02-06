العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الباكستاني تطوير العلاقات

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ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الباكستاني تطوير العلاقات
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم …

مع معالي وزير المياه والطاقة الكهربائية وزير الدفاع الباكستاني السيد خواجة محمد آصف .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

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في مجال التعاون الدفاعي بالإضافة إلى ما يبذله البلدان من جهود في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش.

ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان.

والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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التصنيف: محليات

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