العدد 21942 22 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع النيجيري العلاقات الثنائية

0 تعليق 56 مشاهدة
ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع النيجيري العلاقات الثنائية
شارك عبر واتساب

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع معالي وزير الدفاع بجمهورية نيجيريا منصور محمد دان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية

حضر الاجتماع معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق