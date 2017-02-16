ولي ولي العهد يتكفل بعلاج طفلة يمنية

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جدة ــ البلاد

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يظهر مقيما يمنيا يوجه الشكر لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد تكفله بعلاج طفلته التي تعاني ورماً سرطانياً في الرأس على نفقته الخاصة، في مستشفى بجدة.

ووثق المقطع والد الطفلة اليمنية، التي تبلغ من العمر (6 أشهر)، يعبر فيه عن شكره لمبادرة الأمير محمد بن سلمان وتعاطفه مع الطفلة الصغيرة.

ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث تم إطلاق هاشتاق “محمد بن سلمان ينقذ يمنية”، أعرب فيه المغردون عن شكرهم للمبادرة الإنسانية وتعاطف الأمير محمد بن سلمان مع الطفلة.

وكانت الأسرة عجزت عن دفع تكلفة إجراء عملية إزالة الورم الكبير في الجانب الأيسر من رأس الطفلة، وذلك بعد تحذير الأطباء من خطورته، حيث بدأ يزداد حجمه بصورة متسارعة، ويدخل تجويف الجمجمة، وهو ما يهدد حياتها.