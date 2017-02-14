العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية…

ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول عقد ورشة عمل.

تهدف إلى رفع كفاءة حوكمة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يتواءم مع ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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التصنيف: محليات

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