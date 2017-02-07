ولي ولي العهد يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
شارك عبر واتساب
الرياض – واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر اليمامة، أمس، رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر الأشرفي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان خاصة جهود العلماء في نصرة القضايا الإسلامية.
حضر اللقاء معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد الشيخ صالح آل الشيخ.
الوسوم:استقبال, علماء باكستان
التصنيف: محليات
التعليقات