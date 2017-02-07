العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

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ولي ولي العهد يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
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الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر اليمامة، أمس، رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر الأشرفي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان خاصة جهود العلماء في نصرة القضايا الإسلامية.

حضر اللقاء معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد الشيخ صالح آل الشيخ.

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التصنيف: محليات

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