العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ولي ولي العهد يغادر إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل

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ولي ولي العهد يغادر إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل
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غادر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، الرياض متوجها إلى روسيا الاتحادية استجابة لدعوة من الرئيس الروسي.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له، أنه استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر ولي ولي العهد اليوم الثلاثاء في زيارة عمل لروسيا الاتحادية.

وأكد الديوان الملكي أن ولي ولي العهد سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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التصنيف: محليات

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