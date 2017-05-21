ولي ولي العهد يلتقي الفريق جوزيف ريكسي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق البحري جوزيف ريكسي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون السعودي الأمريكي في الجوانب الأمنية والدفاعية بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.