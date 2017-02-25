يختتم فعالياته بالثلج والفرح .. أكبر طقم ذهب في العالم يودع زوار مهرجان (هيا جدة)

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جدة_غفران إبراهيم

شهدت عروس البحر الأحمر 48 ساعة استثنائية في أحيائها ومراكزها التجارية ومنتجعاتها السياحية بالتواكب مع الحفل الختامي للنسخة الخامسة لمهرجان السياحية والتسوق “هيا جدة”، اليوم السبت حيث تستقبل أكبر طقم ذهب في العالم، وتنثر على زوارها ومرتاديها أكثر من 100 هدية، بينها منحة دراسية كاملة وسيارتين وطقم ألماس بـ60 ألف ريال في وداع الحدث الأبرز الذي استمر على مدار شهر كامل.

وكشف الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان عن جائزة غير مسبوقة تمثل سابقة فريدة على صعيد المهرجانات بالسعودية ومنطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى القيمة التي يمثلها استعراض أكبر طقم ذهب في العالم والذي يجري تدشينه من جديد بعد الكثير من التعديلات والتحسينات التي أجريت عليه، حيث سيزور في الفترة المقبلة عدد من المدن والعواصم العالمية، استعداداً للدخول في موسوعة جينيس الدولية، بعد أن صاغته مجموعة من الأيادي السعودية المبدعة واستمر العمل فيه فترة طويلة، حيث يحتوي على عقد وسوار وخاتم وأقراط، بحجم هائل يفوق طول الإنسان الطبيعي، ويزن 33 كجم و333 جراما، وهو بتصميم وإنتاج سعودي خالص.

ولفت إلى أن الطاقم الذي سيعرض جاء طبق الأصل لطقم ذهب بالحجم الطبيعي مصنوع من الذهب الخالص عيار 21، بالإضافة إلى قطع الزركون التي تضفي إليه بريقا يخطف الأنظار،

وأكدت الشركة المصنعة أنه تكلف ما يقارب من 6 ملايين ريال، ويهدف إلى تحقيق الريادة السعودية في مجال الذهب والمجوهرات حيث سيصبح أحد نوادر العالم، ومسجل باسم مدينة جدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يتوقع أن يراه العالم أجمع، وعمل أكثر من 100 موظف من الإداريين والعمال والمصممين، على الطقم الذي استغرق العمل به 6 أشهر.

** الثلج والفرح:

من جهة ثانية نفى مدير المهرجانات والفعاليات بغرفة جدة محمد بن عبد الرحيم الصفح أن تكون فعاليات مهرجان السياحة والتسوق “هيا جدة” تأثرت بعودة المدارس في الأسبوعين الماضيين، ولفت إلى وجود 42 فعالية ستتواصل حتى الختام اليوم السبت ضمن 151 فاعلية يشهدها الحدث الأبرز بهدف تعزيز مكانة جدة كأحد أهم الواجهات السياحية والتسويقية على الصعيد المحلي والإقليمي.

وأكد أن الأيام الأخيرة للمهرجان تشهد عددا كبيرا من الفعاليات الجاذبة لسكان وزوار جدة في 370 مركزاً تجارياً وترفيهياً، حيث يواصل فريق المرح تقديم عروضه بنجاح، وألعاب المنطاد الهوائي والطيران الشراعي والثلج وسباركيز وسباقات الكارتنج وقرية الألعاب وفن ستوديو وعبقرينو وفورتكس وأوشانيكا وموفي تاون ومعرض جول والبليارد وتنس طاولة والبلاي ستيشن والعاب الفيديو وليزر تاج والبرامج التثقيفية والأنشطة التوعوية عن سلامة المرور وترامبلوين وأكاديمية تدريب الفروسية وعروض فريق مرايا، مع فعاليات ستاند اب كوميدي، يدا بيد، معرض القصر، والفعاليات الرياضية ودوري كرة القدم، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات زادت من توهج ونجاح المهرجان.

وتوقع الصفح أن يتجاوز عدد سياح وزوار عروس البحر الأحمر خلال أيام المهرجان ما يقارب من مليونين في ظل الاقبال الكبير الذي شهدته فعاليات مهرجان هيا جدة، والنجاح الباهر للفعاليات التي تجذب ما يزيد عن 60 ألف شخص يومياً، واعتبر مدينة جدة أحد أهم المدن السياحية والتسويقية والترفيهية والتجارية العريقة من أهم مدن المملكة على الخارطة في الماضي والحاضر وفي المستقبل، منوهاً بأن مشاركة أصحاب الأعمال في مهرجان “هيا جدة” يشكل إضافة كبيرة لعروس البحر الأحمر من حيث المشاركين وعدد الفعاليات والأنشطة إلى جانب الاهتمام من قبل قطاع واسع من المتاجر بالانضمام للحدث الذي تصاحبه عدد من الفعاليات.