يفتتح المعرض التشكيلي الخاص بلوحات سموه .. الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز ..اليوم

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جدة – البلاد

يكرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة كما يفتتح المعرض التشكيلي المصاحب للحفل، الذي يعرض لوحات سموه، وذلك في قصر الملك فيصل بالرياض وخصص ريع بيعها لدعم جامعة الفيصل. وأوضح المشرف على وكالة الإمارة للشؤون التنموية أمين عام الجائزة الدكتور هشام الفالح، أن سموه أعلن الأسبوع الماضي أسماء 13 فائزا، من الافراد، والقطاعات، بجائزة مكة للتميز في جميع الفروع، مشيراً إلى أن أياً من أفرع الجائزة في عامها الحالي لم يحجب، مرجعا الأسباب كثرة المتنافسين وتميز الأعمال التي خضعت للتقييم من قبل لجنة تحكيم الجائزة. وأفاد أن الأمير خالد الفيصل وعلى مدى 8 أعوام – عمر الجائزة – يوليها الاهتمام والعناية، إيمانا بأهمية تحفيز الأفراد والكيانات على الإبداع، لبلوغ مكامن التميز لدى إنسان ومؤسسات المنطقة بما ينسجم أهداف الاستراتيجية التنموية، التي ترتكز على محورين رئيسين هما بناء الإنسان، وتنمية المكان. ويتوج سموه الفائزين وهم فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة اللجنة الأمنية بالحج نظير ما حققته اللجنة من مستويات متميزة من التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات ومنها القطاعات العسكرية والأمنية الممثلة لوزارات (الداخلية والدفاع والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة لتجويد الأداء، والخطط الأمنية بالحج مما أنعكس ايجابا على نجاح موسم حج العام الماضي، والفائز الثاني فرع التميز الاداري شرطة منطقه مكة المكرمة، نظير الجهود المبذولة في سرعة إلقاء القبض على المطلوبين، والتعامل الإيجابي والسريع مع البلاغات الواردة للشرطة مما حقق الأهداف المرجوة ضمن إدارة عمل جاده ومميزه، والفائز بفرع التميز الثقافي مهرجان جدة التاريخية نظير الجهود المتميزة والمبذولة تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً للمهرجان ومخرجاته تحقيقا لإثراء الثقافة والتراث مما أسهم في حراك ثقافي مميز في المنطقة ، والفائز الرابع فرع التميز العمراني شركة نسما القابضة للمقاولات لإنجازها للمشاريع الريادية بالمنطقة ضمن الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع وبمستويات فنية عالية و بخبرات وأيدي وطنية، وعن فرع التميز الاجتماعي فاز بالجائزة مناصفة كل من جمعية الوداد الخيرية, لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الأبوين , وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره, كذلك جمعية المودة للتنمية الأسرية, نظير تميزها في تنفيذ برامج اجتماعية مستدامة لبناء الأسر والحفاظ عليها , والحد من نسب الطلاق من خلال توفير الاستقرار والأمان للأسرة والمجتمع .

وفاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الاقتصادي شركة معادن عن منجم الدويحي للذهب بمحافظة الخرمة لمساهمته في رفع وزيادة الموارد الوطنية من خلال تحسين إنتاج الذهب بالمنجم بحوالي 180 ألف أوقية سنوياً بأيدي وخبرات وطنية، وفاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز البيئي عبدالله السهلي عن مشروع صناعية ورش عسفان لإسهامه في تحسين الواجهة العمرانية لمحافظة جدة من خلال الجهود المبذولة لنقل الورش الصناعية من حي النزهة وسرعة إنشاء وتجهيز مدينة صناعية متكاملة بعسفان وفق المعايير البيئية والفنية ، وعن فرع التميز العلمي والتقني فاز بالجائزة مناصفة كل من وكالة جامعة أم القرى للأعمال والابداع المعرفي، نظيرا تميزها في إطلاق عدد من المبادرات العلمية والاختراعات لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتوظيف الأبحاث العلمية لخدمة الوطن . وفاز بالجائزة كذلك “مؤسس حساب سناب مكة” أيمن الشريف لتوظيفه وتسخيره للتقنية ومخرجاتها بطرق سهلة ومميزة ومشاركته في نقل صور عن عدد من المشاريع في المنطقة لجميع أنحاء العالم . وفاز فرع التميز الإنساني التي حصل عليها كل من الدكتور حبيب بن زين العابدين، لتميزه في متابعة وإنجاز المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة أثناء فترة عمله مشرفا على الإدارة العامة للمشروعات المركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والسفير محمد بن أحمد طيب، لجهوده ومشاركته في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية وتمثيله للمملكة في منظمة التعاون الإسلامي وجهوده المتميزة في الإشراف على فرع وزارة الخارجية بالمنطقة، والدكتورة هويدا بنت نواف الحارثي لتجسيدها صورة من التميز والتفوق للمرأة السعودية كأول مهندسة سعودية متخصصة بالعمارة الإسلامية ومشاركتها في تقييم المشاريع الريادية بالمنطقة والمشاعر المقدسة. كما يفتتح الأمير خالد الفيصل ، المعرض التشكيلي الخاص بلوحات سموه. يشار إلى أن سموه تبرّع بقيمة 30 لوحة من أعماله الفنية التي بيعت بإشراف دار سوثبيز للمزادات لدعم الجامعة، وقد بيعت 7 قطع فنية، رسمت على القماش، منها «الكعبة المشرفة» و«قمر وعلم» و«المئذنة»، و«تناطح الظبي العربي»، ولوحة «الراعي»، ولوحة تحاكي «شمس العصر على صدر كثيب»، في حين عبّرت اللوحة السابعة عن «همس الرياض». وتدور موضوعات اللوحات حول قصائد الأمير خالد الفيصل شعرية التي حوّلها إلى لوحات فنية، وقد تجاوزت مبيعات المعرض الفني 20 مليون ريال .