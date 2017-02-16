ينطلق نهاية مارس المقبل .. اتحاد السيارات يفتح باب التسجيل للمشاركة في رالي حائل نيسان الدولي

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الرياض-المركز الإعلامي

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، فتح باب التسجيل أمس للراغبين بالمشاركة في رالي حائل نيسان 2017م “كروس كانتري”، الذي ينطلق بتاريخ 31 مارس المقبل ويستمر لمدة ستة أيام تحت تنظيم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة.

ويأتي الرالي الذي يقام في نسخته الثانية عشرة بدعم أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للرالي، الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود.

وتستمر فترة التسجيل الأولى التي حددتها اللجنة الفنية في الاتحاد لمدة شهر تنتهي في 15 مارس المقبل، على أن تبدأ بعدها فترة التسجيل الثانية التي تستمر حتى قبل انطلاق الرالي. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للاتحاد (samf.gov.sa)، وتعبئة نموذج الاشتراك، حيث تتاح فرصة التسجيل في سباق السيارات بفئاتها الأربع (تي1، تي2، تي3،البقي)، بالإضافة إلى سباق الدراجات النارية في موسمه الخامس بفئتي 450، ودراجات الكواد.