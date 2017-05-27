ينفذها مركز الملك سلمان .. مشروع لمكافحة الكوليرا في اليمن وإفطار 90 ألف لاجئ سوري

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الرياض-واس

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن،

ونفذ العديد من المشروعات في هذا الخصوص, حيث وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مشروعاً مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ قدره 8.224.299 مليون دولار، يخدم جميع محافظات اليمن، ووقعه عن المنظمة رئيس بعثة المنظمة في اليمن الدكتور نيفيو زاجريا.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع أنه إنفاذًا للتوجيه الكريم بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الصحية التي يمرون بها قام المركز باستجابة عاجلة وتنفيذ عملية تكاملية وبرامج متنوعة لمواجهة وباء الكوليرا والتخفيف من آثاره,

مبيناً أن قيمة المشروع تبلغ 299، 224 ، 8 دولارًا، تستفيد منه جميع محافظات اليمن, مشيراً إلى أن المركز سيرّ قافلة برية تحوي 550 طنًا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 000 ، 200 ، 1 دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا .

وأفاد معاليه أن المشروع يهدف إلى الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن الإسهال المائي الحاد ( الكوليرا ) في جميع محافظات ومديريات جمهورية اليمن من خلال زيادة المراقبة والاستجابة والكشف المبكر للوباء،

كما يتضمن المشروع عدة أنشطة، منها المراقبة وتعزيز وتحسين مكافحته والكشف المبكر له والتحقق من الحالات المصابة وتحديد مصادر العدوى وعوامل الخطر ومتابعة الحالات وإنشاء أماكن مراقبة مجتمعية من خلال المتطوعين الصحيين وتفعيل فرق الاستجابة السريعة وتعزيز المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمختبرات في المستشفيات الرئيسية في المناطق المستهدفة. وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز اتخذ التدابير اللازمة لتعقيم المياه واختبار جودتها وتطهير مصادرها وتدريب العاملين الصحيين وموظفي المختبرات على اكتشاف الحالات وتشخيصها,

افطار اللاجئين:

من جهة ثانية وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر المركز بالرياض مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين في لبنان يستفيد منه 90 ألف لاجئ ،بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

ووقّع المشروعَ عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي. وبين الحضراوي في تصريح صحفي،أن مشروع إفطار صائم للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان يأتي ضمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإغاثة الشعب السوري الشقيق في مجال الأمن الغذائي.

وقال :إن حملة خادم الحرمين الشريفين تقوم بتنفيذ المشروعات للأشقاء في الداخل السوري، وكذلك تقدم المساعدات للاجئين السوريين خارج سوريا،مفيداً أن مشروع إفطار صائم من المشروعات المنفذة للأشقاء في خارج سوريا ويشمل تقديم وجبات إفطار للصائم خلال شهر رمضان المبارك في أماكن تجمع اللاجئين السوريين في مدن طرابلس وعكار والبقاع والجنوب ،

ويستفيد منه 90 ألف لاجىء .

من جانبه أوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي ، أن مشروعات الأمن الغذائي منذ انطلاق الحملة شمل برامج تقديم السلال الغذائية والوجبات الجاهزة من خلال المطابخ المركزية أو من خلال توفير الخبز .

وقال : هنالك مشروعات قادمة لدعم الزراعة والمزارعين وبذلك يكون العمل على الاحتياج العاجل والاحتياجات المتوسطة وإعادة قدرات الشعب السوري الشقيق على إنتاج الغذاء وإنتاجه، وبالتالي ينعكس ذلك على توفير الاحتياج الغذائي وتوفير الموارد المالية للأسر وسيكون إن شاء الله مجموع هذه المشروعات ملبياً للاحتياج في قطاع الأمن الغذائي بشكل كبير.

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 48 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو, حيث جرى التسليم بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة واجادوجو، بحضور القائم بأعمال السفارة في بوركينا فاسو عبدالرحمن بن مفرح الزهراني، ومندوب وزارة المالية بالمملكة ، وممثل برنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو جون شارلز.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة واجادوجو ؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في بوركينا فاسو.