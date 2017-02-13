العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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يوم اليتيم في وادي فاطمة

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يوم اليتيم في وادي فاطمة
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جدة – إبراهيم المدني

احتفل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بقسميه الرجالي والنسائي باليوم العربي لليتيم تحت شعار ( ابتسامتهم حياة) وبمشاركة من لجنة التنمية الاجتماعية بهدى الشام وجمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجموم حيث اقام القسم النسائي في الفترة الصباحية للفتيات حيث قدمت لهم المسابقات والهدايا.

وفي الفترة المسائية قدم للأبناء برنامج ترفيهي في قرية الدلمون الترفيهية وفي نهاية البرنامج قدمت للابناء الهدايا التذكارية .

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التصنيف: محليات

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