يوم من التاريخ

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752 – بدأ مراسم افتتاح دايبوتسو في تودائي-جي في نارا.

1312 – السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام.

1865 – انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة.

1882 – رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل إحتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر.

1923 – المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن.

1926 – إنشاء لقب النبالة ماركيس الريف لفائدة القائد العسكري الإسباني خوسي سانخورخو.

1937 – مصر تنضم لعصبة الأمم.

1942 – بدء معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

1954 – كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم.

1959 – اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964.

1961 – إسرائيل تتخلى عن مشروعها تحويل مجرى نهر الأردن وتبدأ ضخ المياه من الجانب الشرقي لبحيرة طبريا.

1966 – الإعلان عن استقلال غيانا عن المملكة المتحدة.

1970 – نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي.

1979 – عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

1985 – مصرع 40000 شخص في بنغلاديش بسبب إعصار قوي.

1991 – سقوط طائرة تابعة لخطوط لاودا للطيران النمساوية قرب بانكوك عاصمة تايلاند وأسفرت عن مصرع 223 شخص.

1993 – المحكمة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته.

2009 – الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج.

2011 – صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.