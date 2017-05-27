يوم من التاريخ

شارك عبر واتساب

1498 – البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى الهند مكتشفًا طريقًا بحريًا بين أوروبا وآسيا.

1679 – صدور قانون المثول في إنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة.

1703 – إمبراطور روسيا بطرس الأكبر يؤسس مدينة سانت بطرسبرغ كعاصمة جديدة بعد حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق بانتصاره في حرب الشمال العظمى.

1905 – الأسطول الياباني يتمكن من تحطيم الأسطول الروسي في «مضيق تسوشيما» قبالة سواحل كوريا والذي يتضمن 32 طائرة حربية ويأسر بقية سفنه وذلك في ما عرف باسم معركة تسوشيما أثناء الحرب الروسية اليابانية.

1918 – الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة.

1934 – شركة نفط العراق تنهي أعمالها الإنشائية في خط أنابيب كركوك / حيفا لتصدير النفط العراقي ، وقد توقف هذا الخط عن العمل بعد احتلال فلسطين.

1941 – الأسطول البريطاني يغرق البارجة الألمانية «بسمارك» أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك قرب سواحل أيرلندا، وقد غرق أكثر من ألفي بحار كانوا على متنهار.

1955 – هزات أرضية وتسع ثورات بركانية في تشيلي ذهب ضحيتها آلاف الضحايا.

1960 – الجيش التركي يطيح بالرئيس محمود جلال بايار وحكومته المدنية التي يرأسها عدنان مندريس، والجنرال جمال جورسيل يتولى السلطة.

1971 – توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي لمدة 15 عامًا، إلا أنها ألغيت بعد 5 سنوات من توقيعها.

1995 – مقتل نحو 2500 شخص إثر زلزال ضرب جزيرة ساخالين شرق روسيا.

2004 – الشرطة البريطانية تعتقل المتطرف أبو حمزة المصري بطلب أمريكي.

2015 – نبراسكا تصبح الولاية الأمريكية التاسعة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام.