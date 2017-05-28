يوم من التاريخ

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1655 – الخضر غيلان يحاصر الإسبان في مدينة العرائش.

1736 – الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.

1812 – الإمبراطورية الروسية توقع مع الدولة العثمانية «معاهدة بوخارست» والتي كان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تحت السيطرة العثمانية.

1863 – الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم «فرمان مصر» يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر.

1940 – بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية، والمملكة المتحدة تنسحب من شمال فرنسا وسقوط العاصمة الفرنسية باريس بيد القوات النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1942 – المكسيك تعلن الحرب على قوات دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1946 – انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين والتأكيد على عروبتها.

1949 – وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في الدستور القديم الذي أوصل أدولف هتلر لدفة الحكم.

1959 – الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ «جوبيتر»، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.

1963 – إعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30 ألف نسمة ويدمر آلاف المنازل.

1964 – الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس والذي تم فيه اتخاذ قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.

1968 – الحكومة الإسرائيلية تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية.

1979 – اليونان تنضم إلى «المجموعة الاقتصادية الأوروبية».

1988 – عقد لقاء القمة الرابع بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والأمريكي رونالد ريغان في موسكو وذلك بعد فترة من الفتور في العلاقات لم يعقد فيها أي لقاء قمة بين السوفيت والأمريكيين إمتدت من عام 1975 حتى 1985 حيث كان السوفيت يتبنون مبدأ «كل شيء أو لا شيء».

1991 – إنتهاء الحرب الأهلية الإثيوبية بالإتفاق على إستقلال إريتيريا من إثيوبيا.

1993 – إرتريا تنضم إلى الأمم المتحدة.

1995 – مقتل وزير خارجية البوسنة والهرسك عرفان ليوبيانكيتش بإسقاط طائرته من قبل الصرب.

1999 – إعادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دا فينشي وذلك بعد 22 عامًا من الإصلاح والترميم.