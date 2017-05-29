يوم من التاريخ

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1453 – سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوربية.

1807 – الإطاحة بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول الحكم تحت اسم مصطفى الرابع.

1856 – عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري الأمريكي.

1892 – الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.

1912 – بلغاريا واليونان تعقدان تحالف ضد الدولة العثمانية.

1914 – ناقلة النفط النرويجية «ستورلاند» تصدم الباخرة البريطانية «إمبراطورة أيرلندا» بسبب الضباب وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 900 راكب.

1918 – القوات الألمانية تحتل مدينة سواسون الفرنسية.

1923 – المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها.

1930 – صدور أول عدد من صحيفة المغرب من قبل عميد الصحافة الجزائرية أبو اليقظان إبراهيم، وهي إحدى الصحف الثمانية التي أصدرها وأوقفتها سلطة الاستعمار الفرنسي.

1945 – قصف البرلمان السوري من قبل الجيش الفرنسي ومقتل أكثر حاميته، وعلى عدة أحياء في دمشق يؤدي لمقتل 600 وجرح ألف على الأقل.

1948 – إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين.

1952 – اليونان تمنح النساء حق التصويت.

1953 – المتسلق النيوزيلاندي إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نورغاي يتسلقان قمة إفرست أعلى قمة في العالم لأول مرة في التاريخ.

1958 – الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.

1974 – عقد اتفاق هدنة في هضبة الجولان بين سوريا وإسرائيل.

1986 – السوق الأوروبية المشتركة تتبنى علمًا جديدًا أزرق اللون ويحمل 12 نجمة ذهبية.

1989 – توقيع اتفاق مصري أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف-16 في مصر.

2004 – هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم.