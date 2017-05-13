يوم من التاريخ

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1809 – الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.

1888 – البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.

1948 – إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.

1958 – الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا.

2004 – انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات، إلا أنها تراجعت عن توليها المنصب بسبب الاحتجاجات التي أتت بعد الترشح وذلك كونها من أصول إيطالية.

مجموعة الثماني.

2011 – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، ويعين نائبه ديفيد هيل خلفًا مؤقتًا له.

2014 – انفجارٌ في منجمٍ للفحم الحجري في تُركيَّا يودي بحياة أكثر من 200 عامل.

2015 – انقلاب على رئيس بوروندي بيير نكورونزيزاخلال زيارته إلى تنزانيا، ولكن يفشل هذا الإنقلاب في 15 مايو.

– مقتل 45 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتشي أكبر مدن باكستان.

*من مواليد هذا اليوم:

1730 – ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1840 – ألفونس دوديه، أديب فرنسي.

1938 – جوليانو أماتو، رئيس وزراء إيطاليا.

1958 – عبد الله السدحان، ممثل سعودي.