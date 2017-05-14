يوم من التاريخ

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1607 – تأسيس مستعمرة جيمستاون، وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية.

1878 – اغتيال السياسي أوكوبو توشيميتشي.

1941 – القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية.

1945 – الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجومًا مدمرًا على حاملة الطائرات الأمريكية «إنتربرايز» وذلك في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

1948 – قوه من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

1955 – الإعلان عن قيام حلف وارسو.

1956 – تأسيس الجيش المغربي.

1963 – الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية.

1964 – الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.

1965 – الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية.

2004 – القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.

2007 – الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب.

من مواليد هذا اليوم

1666 – فيتوريو أميديو الثاني، ملك مملكة سردينيا.

1923 – عدنان الباجه جي، سياسي عراقي.

1940 – أحمد مرعي، ممثل مصري.

1943 – أولافور راغنار غريمسون، رئيس آيسلندا.

1944 – جورج لوكاس، مخرج أمريكي.

1953 – نوردوم سيهاموني، ملك كمبوديا.

1958 – أحمد جوهر، ممثل كويتي.

1961 – تيم روث، ممثل إنجليزي.

1962 – داني هيوستن، ممثل أمريكي.

1969 – كيت بلانشيت، ممثلة أسترالية.

1980 – زدينيك غريغيرا، لاعب كرة قدم تشيكي.

1983 – أمبير تامبلين، ممثلة أمريكية.

1987 – فرانك سونغو، لاعب كرة قدم كاميروني.

1992 – لويس مولت، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1993 – ميراندا كوسجروف، ممثلة ومغنية أمريكية.

وفيات حدثة فى مثل هذا اليوم

1610 – الملك هنري الرابع، ملك فرنسا.

1643 – الملك لويس الثالث عشر، ملك فرنسا.

1943 – هنري لافونتين، سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1913.

1999 – الشيخ عبد العزيز بن باز، مفتي المملكة العربية السعودية.

2000 – كيزو أوبوتشي، رئيس وزراء اليابان.