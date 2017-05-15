يوم من التاريخ

شارك عبر واتساب

1571 – التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.وقد نشأت “دوقية موسكو” سنة 1200 م.

1666 – الصدر الأعظم “كوبرولو- فاضل أحمد باشا” يتولى قيادة الحملة العثمانية لفتح جزيرة العرب.

1923 – تأسيس إمارة شرق الأردن. وهي كيان سياسي ذو حكم ذاتي .

1932 – اغتيال إينوكاي تسويوشي. سياسي ياباني.

1940 – تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز.

1941- حلقت الطائرة النفاثة (جلوستر ويتل) بنجاح فوق كرانويل بانجلترا .

1941 – ثورة “رشيد الكيلاني” في العراق، والتي استمرت نحو شهرين، ساعدهم خلالها الألمان.

1948 – الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة.

1954- استقبلت العاصمة البريطانية لندن الأسرة المالكة

1957 – المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.

1957 – الإعلان عن استقلال النمسا.

من مواليد هذا اليوم

1048- عمر الخيام.

1850- بيير كوري، عالم فيزيائي فرنسي، وزوج العالمة الشهيرة ماري كوري.

1859 : ولادة الباحث الفيزيائي الفرنسي بيير كوري

1920- نصر الله بطرس صفير، بطريارك الكنيسة المارونية.

1937- مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الاميركية.

الوفيات

1174 – السلطان نور الدين محمود (ابن السلطان عماد الدين الزنكي) تولى إمارة حلب، وضم إلى سلطانه دمشق عام 1154.

1987 – الممثلة الأميركية ريتا هيوارث عن 68 عامًا.

2002 : وفاة أحمد حبيب الله (أبو هشام) رئيس جمعية أصدقاء المعتقل والسجين ومقرها الناصرة عن عمر يناهز 68 عاما اثر حادث سير تعرض له بالقرب من بلدة كفر مندا شمال فلسطين المحتلة.

2006- وفاة الشيخة الرميتي (83 سنة) مغنية الراي الجزائري.