يوم من التاريخ

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1000 – أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس.

1291 – المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها.

1803 – المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا.

1804 – تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا.

1899 – انعقاد «مؤتمر لاهاي الأول للسلام» بحضور 26 دولة، وقد إتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب.

1910 – الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي.

1956 – قوات خاصة تابعة لجيش التحرير الوطني بقيادة علي خوجة تقوم بتنفيذ كمين ناجح أودى بحياة واحد وعشرين عسكريًا فرنسيًا وذلك في منطقة الأخضرية.

1965 – سوريا تنفذ حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

1974 – الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان «ابتسامة بوذا»، وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.

1980 – ثوران بركان سانت هيلينس في ولاية واشطنن في الولايات المتحدة.

1980 – انتفاضة غوانغجو؛ طلاب في مدينة غونجو الكورية الجنوبية يبدؤون تظاهرات للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

1989 – تاكانوهانا كوجي يحصل على بطولة السومو لفئة ماكونوشيتا بعمر 16 عام، وهو أصغر شخص على الإطلاق يحصل على هذا اللقب.

1990 – توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

1991 – إعلان جمهورية شمال لصومال الإنفصالية أو ما يعرف باسم صوماليلاند، إلا أنها لم تحض بأي اعتراف دولي لكنها تشهد استقرار أمني عكس باقي أراضي الصومال.

2004 -اتحاد أبناء سخنين يفوز في بطلولة كأس الدولة الإسرائيلي كأول فريق عربي يحقق هذا الانجاز في إسرائيل.

2006 – الحكومة النيبالية تقر إصلاحات تزيد من الديمقراطية وتقلل من نفوذ العائلة الحاكمة.