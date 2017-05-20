يوم من التاريخ

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526 – زلزال في سوريا وأنطاكية يقتل 300000 شخص.

1498 – البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.

1873 – ليفي شتراوس ينال براءة اختراع بنطال الجينز الأزرق بأزرار نحاسية.

1902 – استقلال كوبا عن الولايات المتحدة .

1927 – المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.

1948 – مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطًا.

1963 – انتخاب أحمد سوكارنو رئيسًا لإندونيسيا

2002 – استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا.

2007 – لاعب كرة القدم البرازيلي روماريو يسجل هدفه رقم ألف في الملاعب.

2009 – أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات.

ومن مواليد هذا اليوم

1799 – أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.

1806 – جون ستيوارت ميل، فيلسوف واقتصادي إنجليزي.

1822 – فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1830 – هيكتور مالو، كاتب فرنسي.

1860 – إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.

1882 – سيغريد أوندست، أديبة نرويجية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928.

1883 – الملك فيصل الأول، ملك العراق.