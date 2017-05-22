يوم من التاريخ

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1176 – طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.

1455 – بداية أولى معارك حرب الوردتين وهي معركة سانت ألبانز الأولى في مدينة سانت ألبانز بإنجلترا التي انتهت بإنتصار كبير لجيش أسرة يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش أسرة لانكاستر.

1840 – وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى مستعمرة نيوساوث ويلز في أستراليا.

1864 – ترحيل أكثر من 2 مليون من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية لكل من تركيا و العراق و سوريا و لبنان و الأردن.

1872 – الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت يوقع عفوًا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع الكونفدراليين الجنوبيين ما عدا 500 شخص.

1945 – الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.

1948 – مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود.

1972 – توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية «سولت-1».

1987 – وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.

1990 – اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية، وإتفق على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح وأن يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض.

1992 – انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.

2004 – انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الإفتتاح.

2014 – تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.

من مواليد هذا اليوم

1813 – ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.

1844 – عبد البهاء عباس، نجل مؤسس الدين البهائي بهاء الله.

1856 – سليمان البستاني، أديب لبناني.

1859 – آرثر كونان دويل، كاتب اسكتلندي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

1912 – هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام

1924 – شارل أزنافور، ممثل ومغني فرنسي من أصل أرمني.

1927 – جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.

1932 – مها صبري، ممثلة مصرية.

1942 – الشيخة سعاد محمد الصباح، شاعرة وكاتبة وأديبة كويتية.

1943 – بيتي ويليامز، ناشطة سياسية من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.

وفيات

337 – قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.

748 – الإمبراطورة غينشو، إمبراطورة اليابان.

822 – الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس.

910 – أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.

1667 – البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1859 – الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.